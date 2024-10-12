

Посол Германии рассказал о резолюции Бундестага по Грузии

12.10.2024 11:45





Для тех в Грузии, кому нравится «Альтернатива для Германии»: их проект говорит об отмене безвизового режима в Шенгене [для Грузии] и завершении процесса вступления Грузии в ЕС, - об этом пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер в X.



«Факты о резолюции Бундестага. Название: «За европейское будущее Грузии»… Принята 3 партиями, которые занимают 57% мест [в Бундестаге] и формируют правительство: Социал-демократической партией, зелеными и Свободной демократической партией. Со стороны правительства Германии министр иностранных дел Анналена Бербок, или наследница Ганса-Дитриха Геншера, вчера выступила с веймарским заявлением.



Главная оппозиционная Христианско-демократическая партия, согласилась с содержанием, проголосовала «против», поскольку не была участницей создания [резолюции] (это нормально). Для тех в Грузии, кому нравится «Альтернатива для Германии»: их проект говорит об отмене безвизового режима в Шенгене [для Грузии] и завершении процесса вступления Грузии в ЕС», - пишет Фишер.





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