

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Грузии

12.10.2024 17:48





11 октября 2024 года в Женеве Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Грузии – «Сотрудничество с Грузией».



Информацию об этом распространяет МИД.



По их данным, в ходе обсуждения инициированной Грузией резолюции делегации Евросоюза, Болгарии, Японии, Люксембурга и Финляндии выступили с поддерживающими заявлениями и призвали членов Совета поддержать резолюцию.



Как отмечается в заявлении, в принятой 11 октября резолюции впервые отражена запись об оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.



«Резолюцию Грузии на заседании Совета представил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.



В своем выступлении первый заместитель министра говорил о тяжелой ситуации на местах в результате нарушений прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионах Грузии; подчеркнут факт оккупации территорий Грузии со стороны Российской Федерации и эффективного контроля над ними, что подтверждено решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Международного уголовного суда (МУС).



По заявлению Лаши Дарсалия, несмотря на неоднократные призывы Совета и Верховного комиссара ООН по правам человека, оккупационная сила по-прежнему не дает возможности офису комиссара и другим международным правозащитным механизмам въезжать в оккупированные регионы.



В ходе обсуждения инициированной Грузией резолюции делегации ЕС, Болгарии, Японии, Люксембурга и Финляндии выступили с заявлениями в поддержку и призвали членов Совета поддержать резолюцию.



Документ поддержали 24 члена Совета. Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом число сторонников резолюции увеличилось.



В резолюции, принятой 11 октября, впервые отражена запись об оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.



В соответствии с решениями Европейского суда по правам человека за 2021-2024 годы, в резолюции говорится об оккупации Абхазского и Цхинвальского регионов и грубых нарушениях прав человека, в резолюции говорится об ответственности России как силы, осуществляющей эффективный контроль. Совет по правам человека подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», - говорится в информации.



Кроме того, согласно распространенно информации, Совет по правам человека выражает серьезную обеспокоенность по поводу фактов различных видов дискриминации и нарушений прав человека в отношении этнически грузинского населения в оккупированных Россией регионах Абхазии и Цхинвали.



«В резолюции также говорится об ограничении деятельности международных организаций и усилий по укреплению доверия со стороны силы, осуществляющей эффективный контроль над оккупированными территориями.



Совет выражает обеспокоенность, что международным и региональным механизмам мониторинга прав человека не дается возможности въезда на оккупированные территории.



С учетом этого Совет требует обеспечения немедленного и неограниченного допуска Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека и международных и региональных правозащитных механизмов в оккупированные регионы Абхазии и Цхинвали.



В резолюции Совет подчеркивает важность Женевских международных переговоров, созданных на основании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Также подчеркивается роль Механизмов по превенции инцидентов и реагирования на них (МПРИ) в Гали и Эргнети.



Согласно принятой резолюции, Совет ООН по правам человека поручает Верховному комиссару ООН по правам человека представить устные и письменные отчеты о выполнении резолюции на следующих - 58-й и 59-й сессиях Совета», - отмечается в информации МИД Грузии.





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