

Председатель Центризбиркома назвал манипулятивными заявления Администрации президента

12.10.2024 17:55





Институция руководствуется информацией, предоставленной Министерством иностранных дел, а не на основании президента или какой-либо другой институции, - так ответил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили на призыв администрации президента касательно открытия избирательного участка в городе Страсбург.



Председатель Центризбиркома назвал манипулятивными заявления, будто есть пространство для открытия в Страсбурге избирательного участка, а ЦИК этого не делает.



По словам Каландаришвили, везде, где была возможность открыть дополнительный избирательный участок, ЦИК приняла соответствующие меры.



«Институция руководствуется информацией, предоставленной Министерством иностранных дел, а не на основании президента или какой-либо другой институции и это та оговорка, которая необходима для создания избирательного участка, соответственно, там, где нам была предоставлена ​​такая информация, везде, конечно, институция действовала согласно закону и приняла соответствующее решение. Скажу больше, если бы не должная поддержка членов ЦИК в отношении этого решения, 65 тысяч избирателей на 60 избирательных участках в 42 странах остались бы вне участия в выборах. Кроме того, о том, что ЦИК всегда действует и будет действовать по закону, свидетельствует вчерашнее решение ЦИК, согласно которому мы приняли постановление о создании 7 дополнительных избирательных участков на основании предоставления исключительно обновленной информации, что очень важно. Кроме этого, индикация того, что ЦИК стремится предоставлять равные сервисы и обеспечивать надлежащее соблюдение закона, а так же, чтобы максимально защитить избирательные участки от риска отмены, мы вчера приняли решение, согласно которому, в случае, если человеческие ресурсы, количество членов комиссии падает ниже определенного минимального количества, должна быть возможность преобразования оставшегося количества в специальные группы, чтобы они обслуживали наших избирателей за рубежом. Это все аспекты, которые указывают на то, что ЦИК действует исходя из закона и высших интересов избирателей. Кроме того, хотел бы дополнительно сообщить, что в отношении Страсбурга, во избежание манипуляций по этому вопросу, мы обратились по поводу разъяснения причин и, в первую очередь, каков статус локации, попавшей под определенное внимание. Хотел бы отметить, что по информации, предоставленной Министерством иностранных дел, установлено, что это постоянное представительство в международной организации и там не может быть расположен соответствующий дипломатический представитель консульского направления, что в свою очередь стало основанием, чтобы в случае Франции был предоставлен только бывший избирательный участок в Париже. Сегодня мы видим манипулятивные заявления от многих включенных сторон, будто существует пространство для открытия избирательного участка в Страсбурге, в то время как можно прямо сказать, что это лишь попытка перевести вопрос из правового в политическое пространство и только с необоснованными мотивами оказать давление на институт и создать впечатление, будто у института есть возможность и он не создает избирательный округ в Страсбурге. Везде, где была возможность, мы принимали надлежащие меры», - сказал Каландаришвили.



Для справки, администрация президента распространила заявление, призвав ЦИК немедленно принять решение об открытии избирательного участка в Страсбурге и содействовать реализации эмигрантами своего права, гарантированного Конституцией.





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