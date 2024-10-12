

Нацвлишвили: Предвыборный отчет ОБСЕ отражает системно несправедливую и неравную избирательную среду

12.10.2024 18:04





По заявлению одного из лидеров «Сильной Грузии» Анны Нацвлишвили, предвыборный отчет ОБСЕ отражает системно и фундаментально несправедливую и неравную избирательную среду, созданную «Грузинской мечтой».



По ее словам, это захваченное государство, когда государственные институты укомплектованы по признаку того, кому доверяет правящая партия, а не в зависимости от того, кому доверяет народ.



«Эти государственные институты используются со стороны правящей партии для репрессий и препятствования партиям оппонентам. Кроме того, медиа-среда не является свободной и равной. Конечно, все это создает фундаментально несправедливую и неравную среду, это далеко от демократических стандартов. Именно в такой ситуации реальность, описанная в отчете, является еще одним показателем и доказательством того, почему голос каждого гражданина чрезвычайно важен на выборах 26 октября, потому что именно большая активность, мобилизация и принципиальность граждан могут встать на пути любого вмешательства, манипуляций и попыток украсть выборы со стороны власти.



Нет более надежной гарантии защиты выборов, чем активное участие всех граждан в избирательном процессе. Мы, «Сильная Грузия», партии, объединенные вокруг номера 9, конечно же, тоже активно готовимся к защите каждого голоса. Именно такое настроение мы видим в городах и селах Грузии. Граждане точно понимают, почему их участие имеет решающее значение для судьбы выборов и судьбы страны, и почему эти выборы - действительно референдум между прошлым Грузии - Россией и будущим Грузии - Европой», - заявляет Нацвлишвили.



Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) опубликовало промежуточный отчет о предвыборной обстановке в Грузии. В промежуточном отчете говорится об общем политическом контексте, правовой базе и избирательной системе парламентских выборов 26 октября 2024 года. Кроме того, в отчете рассматриваются работа избирательной администрации и избирательные технологии. В отчете говорится, что предвыборный период проходит в достаточно спокойной обстановке. Что касается предвыборной кампании и посланий политиков, согласно отчету, предвыборные послания, попавшие под наблюдение до этого этапа, в основном насыщены крайне поляризованной риторикой.





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