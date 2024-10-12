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Чихладзе: 26 октября мы будем держать в руках не просто бюллетени, а будущее нашей страны
12.10.2024 18:13
Давайте выберем лучшее будущее, быстрое экономическое развитие, выберем европейские зарплаты, европейские пенсии, европейское здравоохранение, европейское образование - вот два варианта выбора, которые лежат перед нами, - заявил один из лидеров «Единства - Национального движения» Серго Чихладзе.
По словам Чихладзе, на выборах 26 октября в масштабе страны необходима максимальная мобилизация, чтобы население отвергло нищету и изоляцию Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты».
«До выборов 26 октября остается ровно две недели. Это не обычные выборы, 26 октября мы будем держать в руках не просто бюллетень, а будущее нашей страны. Эти выборы решат, куда пойдет наша страна, куда пойдет каждый из нас в течение будущих десятилетий. Максимальная мобилизация 26 октября, чтобы мы все пришли на выборы и сказали «нет» «Грузинской мечте», нищете, злобе, бегству грузин из страны.
Давайте выберем лучшее будущее, быстрое экономическое развитие, давайте выберем европейские зарплаты, европейские пенсии, европейское здравоохранение, европейское образование - вот два выбора, которые стоят перед нами. Поэтому те, кто еще колеблется, идти ли им на выборы, давайте возьмем всех таких людей за руку, убедим их и приведем на выборы. На выборах 26 октября решается наша судьба, судьба наших родителей, наших детей - будем ли мы жить в европейской стране со светлым будущим, в процветании или будем жить в коррупции, болоте и изоляции Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты»», - заявил Чихладзе.
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