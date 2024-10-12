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В Высший совет юстиции Грузии избраны трое новых судей
12.10.2024 18:47
На 33-й внеочередной конференции судей в Высший совет юстиции были избраны трое новых судей. Решением 270 судей на четыре года членами Совета юстиции назначены Ираклий Бондаренко, Кетеван Цинцадзе и Резо Надарая.
Необходимость в избрании новых членов возникла после того, как истек срок полномочий у троих членов Совета — Кетеван Цинцадзе, Темура Гогохия и Левана Микаберидзе.
Для информации: Высший совет юстиции Грузии состоит из 15 членов, из которых 9 являются судьями, а 6 не являются судьями. Последние назначаются президентом и парламентом.
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