

Институт Маккейна опубликовал отчет по предвыборной ситуации в Грузии

12.10.2024 18:52





Согласно отчету Института Маккейна, по мнению практически всех респондентов заявление «Грузинской мечты» о том, что оппозиция втянет Грузию в конфликт, является мощным сигналом.



Доклад, подготовленный директором программ глобальной демократии Института Маккейна, бывшим главой офиса NDI в Грузии Лорой Торнтон был опубликован на сайте Института Маккейна 17 сентября.



Согласно сообщению, этот документ основан на результатах миссии «Друзей Грузии» в Тбилиси, которая прошла 2-8 сентября.



«Грузинская мечта имеет несколько предвыборных тактик и нарративов, многие из которых Россия поддерживает или усиливает. Прежде всего, Грузинская мечта представляет выборы как выбор между войной и миром. Они утверждают, что оппозиция (которую они называют «коллективным Единым национальным движением) втянет Грузию в конфликт. Это послание, основанное на страхе, по мнению практически всех респондентов, является мощным. Некоторые гражданские лидеры объяснили, что грузины справедливо обеспокоены конфликтом, поскольку не увидели гарантий безопасности со стороны Запада», — говорится в докладе.



Как говорится в том же отчете, предвыборная кампания «Грузинской мечты» также пытается продать сигнал о том, что партия по-прежнему является проевропейской, «несмотря на критическую и оскорбительную риторику партии в адрес Европейского Союза и ее отказ продолжать реформы, предусмотренные для получения статуса кандидата». Частью этой тактики является изображение флага ЕС на партийных билбордах.



«Лидеры Грузинской мечты заявляют, что они могут вступить в ЕС с «достоинством» и на «своих условиях», что подразумевает, что они могут обойти требования ЕС и принять ограничительное законодательство в области прав человека, которое противоречит ценностям ЕС. Лидеры Грузинской мечты указывают, что в Евросоюзе есть и другие нелиберальные члены и Грузия может пополнить ряды Венгрии. Поэтому вместо того, чтобы удовлетворить требования ЕС, Грузинская мечта проводит кампанию в поддержку «традиционных ценностей», принимая анти-ЛГБТК законодательство, что не только ограничит права, но и ограничит свободу слова и собраний, а также представила меры, которые определят статус Грузинской православной церкви в качестве государственной религии. Как резюмировал Бидзина Иванишвили, эти выборы — это выбор между «войной и миром», «рабством и независимостью» и «моральной деградацией и христианскими ценностями», — говорится в докладе Лоры Торнтон.







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