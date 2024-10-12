

Президент назовет состав «технического правительства» до выборов

12.10.2024 21:52





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что назовет техническое правительство до выборов.



«Я намерена предложить техническое правительство, создать техническое административное правительство на этом переходном этапе, которое будет нести полную ответственность за только и именно зато, чтобы привести нас туда, куда нам нужно идти, то есть к дверям Европы.



Поскольку это моя инициатива, думаю, её следует внести раньше, до выборов, чтобы общественность знала, кто будет нести ответственность в правительстве и под контроем парламента по пути Хартии», — Зурабишвили.







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