

Бокучава: Назначение технического правительства является прерогативой президента

13.10.2024 11:00





Назначение технического правительства — прерогатива президента, о конкретных именах и фамилиях на этом этапе речи действительно не было, — заявила один из лидеров «Единство — Национальное движение» Тина Бокучава.



Как отметила Бокучава, «Единство — Национальное движение» верно Хартии и всегда готово к консультациям.



«Мы были, есть и всегда будем открыты для консультаций, которые служат укреплению европейского будущего нашей страны, мирной передаче власти и возвращению нашей страны на путь ЕС. Это наша главная задача, и я уверена, что грузинский народ своим выбором на исторических выборах 26 октября сделает выбор в пользу европейского процветания и, соответственно, придаст легитимность политическим партиям, чтобы объединенными силами мы смогли создать коалиционное правительство и вернуть страну на путь европейской интеграции», — заявила Бокучава.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что назовет техническое правительство до выборов, которое будет нести ответственность за выполнение Хартии. Кроме того, как отметила Зурабишвили, четыре политических субъекта, подписавшие Хартию, принять решение о том, насколько они верны духу и букве Хартии.







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