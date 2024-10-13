

«Коалиция за перемены»: Инициатива президента соответствует «Грузинской Хартии»

13.10.2024 13:15





«Коалиция за перемены» поддерживает инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили о техническом правительстве. Как отмечается в заявлении коалиции, данная инициатива президента полностью соответствует Хартии.



«Сегодняшняя инициатива президента полностью соответствует Грузинской Хартии. Свой подписью мы подтвердили нашу приверженность полному соблюдению всех положений, предусмотренных Хартией. Соответственно, мы поддерживаем инициативу президента», — говорится в сообщении.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что назовет техническое правительство до выборов, которое будет нести ответственность за выполнение Хартии. Кроме того, как отметила Зурабишвили, четыре политических субъекта, подписавшие Хартию, принять решение о том, насколько они верны духу и букве Хартии.







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