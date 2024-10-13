

Хабеишвили: В варкетильском офисе ЕНД устроен погром

13.10.2024 17:39





Член «Единства – Национального движения» Леван Хабеишвили сообщает, что в офисе партии в столичном районе Варкетили устроен погром.



Как пишет Хабеишвили в соцсети, «погром в варкетильском офисе ЕНД устроили наседки СГБ и милиции».



По его словам, народ ответит им надлежащим образом 26 октября.



При этом Хабеишвили публикует в соцсети фотографии офиса, на которых видны стены и инвентарь, вероятно, забрызганные краской.





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