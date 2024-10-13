

«Сильная Грузия» намерена вести дискуссию по поводу кандидата на пост премьера лишь после поражения власти

13.10.2024 17:44





Считаем целесообразным вести какие-либо дискуссии по поводу кандидата на пост премьера лишь после поражения «Грузинской мечты», - заявил один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Саба Буадзе в беседе с журналистами, реагируя на инициативу президента Грузии представить техническое правительство до парламентских выборов.



По словам Сабы Буадзе, главная задача перед выборами – победить «Грузинскую мечту».



«Мы ценим важную и положительную роль, которую сыграла президент в объединении оппозиции вокруг вопроса европейской интеграции. Мы продолжим с ней тесное сотрудничество, однако главная задача перед выборами – победить «Грузинскую мечту». Наше внимание направлено на победу над «Грузинской мечтой», и считаем целесообразным вести какие-либо дискуссии по поводу кандидата на пост премьера лишь после поражения «Грузинской мечты». Важно получить мандат доверия от грузинского народа, и все силы, которые получат мандат доверия от народа, разумеется, продолжат обсуждение относительно премьерства и других вопросов в рамках Хартии», - заявил Буадзе.



Для справки, по заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, она представит т.н. техническое правительство до выборов 26 октября. Как пояснила Зурабишвили на брифинге, цель представления «технического правительства» до выборов в том, чтобы общество знало, кто будет ответственным в правительстве.





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