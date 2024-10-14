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Министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос Грузии


14.10.2024   10:58


Сегодня в Люксембурге пройдет Совет иностранных дел Евросоюза, который состоится под председательством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Евросоюза, министры иностранных дел ЕС наряду с другими вопросами обсудят и Грузию.

«В рамках текущих вопросов министры иностранных дел ЕС, предположительно, будут проинформированы о выборах в Грузии и Молдове», - отмечается в информации.

После неформального обмена мнениями посредством видео-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой они обсудят агрессию России против Украины.

Совет также рассмотрит ситуацию на Ближнем Востоке с учетом событий последнего времени.


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