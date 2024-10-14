

Министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос Грузии

14.10.2024 10:58





Сегодня в Люксембурге пройдет Совет иностранных дел Евросоюза, который состоится под председательством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.



Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Евросоюза, министры иностранных дел ЕС наряду с другими вопросами обсудят и Грузию.



«В рамках текущих вопросов министры иностранных дел ЕС, предположительно, будут проинформированы о выборах в Грузии и Молдове», - отмечается в информации.



После неформального обмена мнениями посредством видео-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой они обсудят агрессию России против Украины.



Совет также рассмотрит ситуацию на Ближнем Востоке с учетом событий последнего времени.





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