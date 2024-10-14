

Мамука Хазарадзе: Мы должны положить конец «Грузинской мечте» в Грузии

14.10.2024 11:05





Через 13 дней у нас есть огромный шанс победить, и этот шанс определенно в наших руках, чтобы мы все вернули себе нашу родину, Грузию, и начали новую жизнь – строительство новой, сильной Грузии, - заявил лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе во время предвыборной встречи с населением в Зугдиди.



По его словам, судьба Грузии находится в руках каждого гражданина.



«Судьба родины в руках каждого из вас. Последние 13 дней должна быть полная мобилизация для того, чтобы спасти нашу страну от правительства, которое правит нашей страной последние 12 лет.



Я хотел бы выделить три фактора «Грузинской мечты». Первый фактор – они держат страну во лжи на протяжении целых 12-ти лет.



Что касается второго фактора, отличающего «Грузинскую мечту», то в 2020 году мы должны были принять в Анаклии первый корабль, который изменил бы жизнь не только Мегрелии (Самегрело), но и всей Грузии. Мы стали бы носителем функции, мы стали бы распределителями грузов, и стали бы серьезным игроком во всем регионе. А что мы получили реально? Прошло 5 лет и ничего не сделано.



Третий фактор, который их отличает — это очень высокий уровень коррупции.



Поэтому долг каждого из нас, и в особенности авангардную роль в этом нужно сыграть Мегрелии, через 13 дней положить конец «Грузинской мечте» в Грузии», - заявил Хазарадзе.





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