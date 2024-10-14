

Вашадзе: Не время предпринимать быстрые и неподготовленные шаги

14.10.2024 12:41





У президента, конечно, важная роль в выдвижении правительства. До выборов осталось совсем мало времени и лучше подумать о максимальной мобилизации людей, - заявил один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе о предложенной президентом «Грузинской хартии» и коалиционном правительстве.



По его оценке, сейчас не время предпринимать быстрые и неподготовленные шаги.



«Наша позиция очень конкретна, исходя из хартии, у президента, конечно, важная роль в выдвижении правительства, до выборов осталось очень мало времени, и лучше подумать о максимальной мобилизации народа. Затем мы очень легко договоримся о коалиционном правительстве, которое приведет Грузию к Евросоюзу. Сейчас не время предпринимать быстрые и неподготовленные шаги. Между 4 субъектами должен быть консенсус и согласие. Самое правильное, чтобы мы все пришли на акцию 20 октября и показали наше большое единство», - сказал Георгий Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





