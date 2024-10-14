

Мезвришвили: Сегодняшняя «Мечта» выглядит точно так же, как выглядело «Национальное движение» в 2012 году

14.10.2024 12:53





Сегодняшняя «Мечта» выглядит точно так же, как в 2012 году выглядело «Национальное движение» и его телеканалы, которые запрещали основных оппонентов и не давали им эфирного времени и возможности разместить рекламу, - заявила заместитель председателя партии «Гахария для Грузии» Натия Мезвришвили.



По ее словам, телекомпании «Имеди» и «Рустави 2» отказались размещать рекламу партии, а на Общественного вещателя, который согласился разместить рекламу, «Мечта» оказывает давление через Национальную регулирующую комиссию и непосредственно ее главу Каху Бекаури.



««Мечта» методами «Национального движения», как с «Мечтой» обходилось «Национальное движение» в 2012 году, так сегодня партии «Гахария для Грузии» не дает возможности разместить бесплатную политическую рекламу и не предоставляет нам эфирное время. Это в то время, когда «Имеди», «Рустави 2» и другие партийные телеканалы 24 часа в сутки распространяют дезинформацию и пропаганду в адрес лидеров партии и политической партии в целом, когда в эфире «Имеди» в 24-часовом режиме передается предвыборная кампания Михаила Саакашвили прямо из клиники «Вивамед» и зала суда, на что не имеет права по закону.



Согласно статье 51 «Избирательного кодекса Грузии», партия «Гахария для Грузии» имеет право пользоваться бесплатной политической рекламой на национальных вещателях. Почему? Потому что, согласно той же статье, все политические партии, имеющие 4% поддержки, а, как вы знаете, партия «Гахария для Грузии» имеет двузначную политическую поддержку, имеют право размещать бесплатную политическую рекламу на национальных вещателях. Кроме того, такие политические партии были признаны национальными вещателями в качестве квалифицированных субъектов.



Что делает «Мечта»? Партийные телеканалы «Имеди» и «Рустави 2» напрямую отказали нам в размещении рекламы, а что касается другого национального вещателя, который признал нас квалифицированным субъектом и выразил согласие на размещение нашей политической рекламы и выполнил закон, то «Мечта» посредством Национальной регулирующей комиссии и непосредственно ее руководителя Кахи Бекаури оказывает давление.



В частности, этим телекомпаниям не дают возможности размещать рекламу, а в адрес тех, кто разместил рекламу, применяют карательные меры. Так выглядит сегодняшняя «Мечта», точно такая же, как в 2012 году «Национальное движение» и его телеканалы, которые запрещали основных оппонентов и не давали им эфирного времени и возможности разместить рекламу», - заявила Мезвришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





