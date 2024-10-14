

Бокучава: Уверена, что президент сыграет важную роль в формировании коалиционного правительства

14.10.2024 13:17





Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава заявила, что уверена в важной роли президента в процессе формирования коалиционного правительства и что будет многопартийное правительство, которое приведет страну в Евросоюз.



По словам Бокучава, «Национальное движение» сосредоточено на всеобщей национальной победе.



«Мы считаем, что, за несколько дней до выборов, наша главная задача — обеспечить общенациональную победу через единство, чтобы каждый гражданин Грузии пришел на избирательный участок и сделал выбор в пользу европейского благополучия. Я убеждена, что национальная задача состоит в том, чтобы принести избирательную победу через единство.



Уверена, что президент, которая уже сыграла важную роль, в том числе в составлении Грузинской хартии, и в будущем сыграет важную роль как гарант Конституции, включая результаты свободных выборов граждан Грузии, также примет участие в процессе формирования коалиционного правительства. Верю, что будет многопартийное правительство, которое приведет нашу страну в Евросоюз», — заявила Тина Бокучава.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что до выборов представит техническое правительство.



«Я намерена представить техническое правительство, создать на этом переходном этапе техническое, административное правительство, которое будет отвечать только за то, чтобы со стороны исполнительной власти выполнять то, что записано в Хартии, и за несколько месяцев привести нас к европейским дверям. Поскольку я его представляю, я считаю, что его следует представить до выборов, чтобы общество знало, кто будет ответственен в правительстве и кто под контролем парламента поведет страну по пути Хартии», — заявила Саломе Зурабишвили.







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