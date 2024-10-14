

Минобразования назвало ложью заявление президента о сборе персональных данных детей в школах

14.10.2024 14:38





Министерство образования, науки и молодежи Грузии опровергает распространенную президентом Саломе Зурабишвили информацию, будто в школах происходит сбор персональных данные детей для конкретных целей.



Как говорится в заявлении ведомства, распространение подобной дезинформации направлено на дискредитацию системы образования.



«Министерство образования, науки и молодежи Грузии заявляет, что распространяемая Саломе Зурабишвили информация, будто в школах для конкретных целей собираются персональные данные детей, является ложью и не соответствует действительности.



Распространение подобного рода дезинформации является целенаправленным действием, направленным только лишь на дискредитацию системы образования.



Хотим сообщить общественности, что данные учащегося – личная информация, его текущие оценки - отражаются в информационной системе управления образованием. Кроме того, в системе отображается информация о родителях или законных представителях.



Периодически школами обновляются данные в системе, в частности, имени родителя/законного представителя, контактного телефона, электронной почты и адреса проживания.



Это служит для обеспечения быстрой и легкой коммуникации с родителем/законным представителем при необходимости.



Сбор, хранение, обработка, анализ и администрирование данных в информационной системе управления общим образованием обеспечивается информационной системой управления образованием в соответствии с требованиями закона Грузии «О защите персональных данных».



Информационная система управления образованием уполномочена получать и использовать персональные данные, существующих у других юридических лиц публичного права, включенных в систему Министерства.



Мы призываем конкретных лиц воздержаться от распространения дезинформации, которая служит целенаправленному введению общественности в заблуждение», - говорится в заявлении.



Для справки, президент Саломе Зурабишвили на странице в Facebook пишет, что в школах у детей просят личные номера родителей, что является нарушением персональных данных.



«То, что в школах у детей просят такие данные, это нарушение персональных данных! Ребенок не должен давать личный номер своих родителей! Интересна идентификация этих школ!» - пишет Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





