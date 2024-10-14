

Вопрос Грузии не стоит на повестке дня министериала ЕС - Жозеп Боррель

14.10.2024 14:41





По заявлению главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, обсуждение грузинского вопроса не стоит на повестке дня встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, однако, при желании, этот вопрос также будет обсуждаться.



Боррель ответил на вопрос, обсуждается ли на министериале вопрос Грузии.



«Этот вопрос не стоит на повестке дня, но если некоторые члены захотят его обсудить, мы это сделаем», — сказал Боррель.







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