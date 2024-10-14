

Анна Люрман: Мы поддерживаем Грузию на пути вступления в ЕС, хотя это не относится к нынешнему правительству

14.10.2024 14:45





По заявлению заместителя министра иностранных дел Германии по вопросам Европы и климата Анны Люрман, текущая ситуация в Грузии будет обсуждаться на министериале иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.



По её словам, нынешнее правительство Грузии создает препятствия на пути в Евросоюз.



«Совершенно очевидно, что мы поддерживаем Грузию на пути вступления в Евросоюз, хотя это не относится к нынешнему правительству Грузии, которое создает препятствия на этом пути к ЕС. Важно, чтобы грузинский народ имел право свободно выбирать свой путь. Вот почему свободные и справедливые выборы являются действительно важным вопросом», — сказала Анна Люрман.







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