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Анна Люрман: Мы поддерживаем Грузию на пути вступления в ЕС, хотя это не относится к нынешнему правительству


14.10.2024   14:45


По заявлению заместителя министра иностранных дел Германии по вопросам Европы и климата Анны Люрман, текущая ситуация в Грузии будет обсуждаться на министериале иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

По её словам, нынешнее правительство Грузии создает препятствия на пути в Евросоюз.

«Совершенно очевидно, что мы поддерживаем Грузию на пути вступления в Евросоюз, хотя это не относится к нынешнему правительству Грузии, которое создает препятствия на этом пути к ЕС. Важно, чтобы грузинский народ имел право свободно выбирать свой путь. Вот почему свободные и справедливые выборы являются действительно важным вопросом», — сказала Анна Люрман.


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