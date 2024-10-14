

Каладзе назвал замглавы МИД Германии «обычным Кубилюсом в платье»

14.10.2024 16:21





Я не знаю, кто эта госпожа [Анна Люрманн]. Обычный Кубилюс в платье. Такое у меня к ним отношение, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе в связи с заявлением заместителя министра иностранных дел Германии Анны Люрманн.



По его словам, «такого типа заявления имеют цену соломы».



«Сегодня грузинский народ представляет власть Грузии. Для них это печальная реальность. Мы слышали много подобного типа заявлений, и цена этим заявлениям Zero, ноль, цена соломы. Я не знаю, кто эта дама, обычный Кубилюс в платье. Это мое нынешнее отношение к ним», - сказал Каладзе.



Для справки, заместитель министра иностранных дел Германии по вопросам Европы и климата Анна Люрманн заявила, что они поддерживают Грузию на пути вступления в Евросоюз, однако «это не касается нынешнего правительства Грузии, которое создает препятствия на этом пути к ЕС»



Андрюс Кубилюс - депутат Европейского парламента, часто критикующий политику «Грузинской мечты».







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