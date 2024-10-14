

Лидеры ЕС планируют предупредить Грузию о том, что ее правительство создает угрозу пути страны к ЕС

14.10.2024 18:19





Лидеры Евросоюза планируют предупредить Грузию, что ее правительство создает угрозу пути страны к ЕС, сообщает Reuters, со ссылкой на текст проекта заключения саммита Европейского совета, запланированного на 17-18 октября.



По данным Reuters, в проекте выводов, подготовленном к саммиту лидеров Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября, говорится, что «ЕС подтверждает готовность поддержать грузинский народ на европейском пути, но еще раз выражает свою серьезную обеспокоенность действиями, предпринятыми властями Грузии. Европейский совет отмечает, что подобные действия создают угрозу пути Грузии к ЕС и де-факто останавливают процесс вступления».



«Европейский совет ожидает от властей Грузии обеспечения свободных и справедливых парламентских выборов», - говорится в проекте выводов саммита.



Агентство пишет, что за парламентскими выборами 26 октября внимательно наблюдают международные партнеры Грузии.





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