

Евросоюз ввел санкции в отношении лидера автономного региона Молдовы Гагаузии Евгении Гуцул

14.10.2024 20:47





В связи с действиями, предпринятыми с целью дестабилизации Молдовы, Евросоюз ввел санкции в отношении главы лидера автономного региона Молдовы Гагаузии, - информацию об этом распространяет пресс-служба Совета Евросоюза.



По данным пресс-службы Совета Евросоюза, лидер Гагаузии Евгения Гуцул «ответственна за содействие сепаратизму в регионе, попытку свергнуть конституционный строй и создание угрозы суверенитету и независимости Молдовы».



Помимо Гуцул, Евросоюз ввел санкции в отношении четырех физических и одного юридического лица.



ЕС также ввел санкции в отношении зарегистрированной в России неправительственной ассоциации "Евразия" и его основательницы Нелли Парутенко, «цель которой - распространение российских интересов за рубежом, в том числе в Молдове».



Санкции включают заморозку активов, запрет на въезд в Евросоюз и запрет на передачу им других видов экономических ресурсов.





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