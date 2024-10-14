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Евросоюз ввел санкции в отношении лидера автономного региона Молдовы Гагаузии Евгении Гуцул
14.10.2024 20:47
В связи с действиями, предпринятыми с целью дестабилизации Молдовы, Евросоюз ввел санкции в отношении главы лидера автономного региона Молдовы Гагаузии, - информацию об этом распространяет пресс-служба Совета Евросоюза.
По данным пресс-службы Совета Евросоюза, лидер Гагаузии Евгения Гуцул «ответственна за содействие сепаратизму в регионе, попытку свергнуть конституционный строй и создание угрозы суверенитету и независимости Молдовы».
Помимо Гуцул, Евросоюз ввел санкции в отношении четырех физических и одного юридического лица.
ЕС также ввел санкции в отношении зарегистрированной в России неправительственной ассоциации "Евразия" и его основательницы Нелли Парутенко, «цель которой - распространение российских интересов за рубежом, в том числе в Молдове».
Санкции включают заморозку активов, запрет на въезд в Евросоюз и запрет на передачу им других видов экономических ресурсов.
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