

Завтра на встрече Совета ЕС по общим делам делегация Германии обсудит ситуацию в Грузии

14.10.2024 22:40





На встрече Совета ЕС по общим делам делегация Германии обсудит текущую ситуацию в Грузии.



Заседание Совета ЕС по общим делам пройдет 15 октября в Люксембурге под председательством министра по делам ЕС Венгрии Янош Бока.



Согласно повестке дня, опубликованной на сайте Совета Евросоюза, делегация Германии обсудит ситуацию в Грузии на фоне предстоящих выборов.



Также министры подготовятся к саммиту Европейского совета, который пройдет 17-18 октября.



После встречи в 16:45 по тбилисскому времени состоится пресс-конференция.





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