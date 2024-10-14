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Завтра на встрече Совета ЕС по общим делам делегация Германии обсудит ситуацию в Грузии


14.10.2024   22:40


На встрече Совета ЕС по общим делам делегация Германии обсудит текущую ситуацию в Грузии.

Заседание Совета ЕС по общим делам пройдет 15 октября в Люксембурге под председательством министра по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте Совета Евросоюза, делегация Германии обсудит ситуацию в Грузии на фоне предстоящих выборов.

Также министры подготовятся к саммиту Европейского совета, который пройдет 17-18 октября.

После встречи в 16:45 по тбилисскому времени состоится пресс-конференция.


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