

Хухашвили: Саломе Зурабишвили должна стать кандидатом в премьеры, на это не стали бы жаловаться и партии

14.10.2024 23:03





На сегодняшний день шанс спасти эту модель в том, чтобы кандидатом на пост премьер-министра стала сама Саломе Зурабишвили, считает эксперт Гия Хухашвили.



Как отметил Хухашвили в программе «360 градусов» на канале «Палитраньюс», президент Саломе Зурабишвили пройдет этот путь эффективнее всех, поскольку она имеет наиболее высокий вес в международном сообществе.



«Я уверен, что ее [Саломе Зурабишвили] кандидат будет интересной личностью, но кого бы она ни представила, этот проект не сможет состояться. Я знаю настроения партий. Конфронтация нежелательна, она повредит всему и будет в пользу власти. На сегодняшний день шанс спасти эту модель в том, чтобы таким кандидатом стала сама Саломе Зурабишвили. Если мы говорим о том, что это временное, техническое правительство, основной функцией которого будет возвращение Грузии на европейский путь, а после этого техническое правительство должно уйти в отставку, этот путь эффективнее всех пройдет президент, потому что имеет самый высокий вес в международном сообществе и может лучше всего вести этот процесс. Кроме того, если бы она рассмотрела возможность стать одним из согласованных кандидатов оппозиции на пост премьер-министра после выборов, то и партии не смогли бы пожаловаться на это, потому что потом пусть сами себя обвинят в результатах, полученных на выборах», - сказал Хухашвили.





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