

Великобритания заморозила ежегодный «Диалог Уордропа» и программу кибербезопасности с Грузией

15.10.2024 11:43





Впервые за 10 лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный «Диалог Уордропа» между министрами на высоком уровне, - заявил посол Великобритании Гарет Уорд в эксклюзивном интервью InterpressNews.



Посол выразил надежду, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено.



«Я ожидал, что мы будем работать вместе над укреплением устойчивости Грузии и нашего общего процветания, но за последний год правительство Грузии выбрало другой курс, и в первые месяцы моего пребывания в Тбилиси мне пришлось ясно заявить о нашей обеспокоенности по поводу отката демократии и антизападной риторики. Я надеюсь, что правительство Грузии изменит свой подход, что позволит мне вновь обрести оптимизм.



Отношения между Грузией и Великобританией, а также с другими западными партнерами, были испорчены шагами, предпринятыми грузинским правительством в этом году. Мы были обеспокоены, когда парламент принял закон, ограничивающий деятельность гражданского общества, хотя он встретил большую оппозицию со стороны общественности и взял на себя обязательство не возвращать этот закон в повестку дня. Мы были разочарованы, когда лидеры «Грузинской мечты» начали пропагандировать теории заговора и делать предположения о том, что западные партнеры подрывают Грузию. Мы были шокированы, когда «Грузинская мечта» назвала запрет оппозиционных партий обещанием предвыборной программы.



По этим причинам впервые за 10 лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный «Диалог Уордропа» между министрами на высоком уровне. Это первый случай с момента установления формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между главами оборонных ведомств и приостановили реализацию новой программы кибербезопасности. После выборов, независимо от того, кто будет в правительстве, мы надеемся увидеть четкие доказательства возвращения на евроатлантический путь для восстановления доверия и возвращения к тесному партнерству", - заявил посол Великобритании.





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