

ЦИК Грузии сделал раяд пояснений по процессу голосования на выборах

15.10.2024 12:10





По пояснению пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Грузии Натии Иоселиани, в случае, если у гражданина просрочено электронное удостоверение личности, ID-карта, он может принять участие в предстоящем голосовании и по национальному паспорту Грузии.



Как заявила в беседе с агентством «Интерпрессньюс» Натия Иоселиани, если гражданин явится на избирательный участок с национальным паспортом гражданина Грузии, регистратор внесет его данные в аппарат верификации вручную, вместо его проведения в считывателе документа.



Что касается ситуации, если оба документа гражданина являются действительными, по её заявлению, шанс двойной верификации равен нулю, так как аппарат при этом издает звук, который будет услышан всеми гражданами, находящимися на участке.



„Право участия в голосовании имеет гражданин Грузии, внесенный в единый список избирателей по месту регистрации, а также гражданин, имеющий действительное удостоверение личности или паспорт гражданина Грузии. В случае, если гражданин представит просроченное или утерявшее силу неэлектронное удостоверение личности, он не сможет принять участие в голосовании.



Вы уже знаете, что теперь верификация избирателя осуществляется в электронном порядке. Электронное удостоверение личности проводят в соответствующей считывающей полосе аппарата верификации, после чего в течение нескольких секунд на экране аппарата всплывают данные избирателя, и регистратор проверяет соответствие удостоверения личности, самого избирателя с данными, появившимися на экране. После этого осуществляется маркировка, распечатывается квитанция с аппарата верификации, которую подписывает избиратель, что является свидетельством того, что он явился на избирательный участок и принял участие в голосовании. Что касается случая, когда гражданин явится на избирательный участок с национальным паспортом Грузии, введение его данных регистратором осуществляется вручную.



Что касается ситуации, шанс двойной верификации равен нулю, так как аппарат при этом издает звук, который будет услышан всеми гражданами, находящимися на участке. Если гражданин в аппарате верификации провел ID-карту, при повторной попытке введения уникального личного номера гражданина вручную, аппарат издаст громкий звук, и на экране появится информация о том, что имеет место двойная верификация, и он не сможет перейти на следующий этап, - заявила пресс-спикер Центризбиркома.





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