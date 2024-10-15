

Лилуашвили: Единственный последний тест, которые должны сдать действующие власти - выборы

15.10.2024 12:47





Единственный последний тест, которые должны сдать действующие власти, выборы - практически, то же самое мы услышали от Евросоюза, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал депутат от партии «Гахария для Грузии» Бека Лилуашвили.



По его словам, если действующие власти смогут сделать так, чтобы не украсть выбор у граждан Грузии и провести их в свободной среде, будет означать, что «Грузинская мечта», как политическая организация, сохранит свой политический смысл, значение и перспективу.



„Уже давно, действительность является четкой. По нашему мнению, единственный последний тест, которые должны сдать действующие власти, это выборы. Практически, то же самое мы услышали от Евросоюза. Если действующие власти смогут сделать так, чтобы не украсть выбор у граждан Грузии и провести их в свободной среде, будет означать, что «Грузинская мечта», как политическая организация, сохранит свой политический смысл, значение и перспективу. Если они этого не сделают, опять украдут выбор нашей страны, сфальсифицируют выборы и этим, в очередной раз, окончательно подтвердят, что в этой стране формируется авторитаризм, разумеется, у них, как у властей и политической организации этой страны, не будет политического будущего. Это граждане Грузии смогут сделать без посторонней помощи”, - заявил Лилуашвили.



Для справки, по заявлению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, последние действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии отдаляет страну от европейского пути и указывают на переход к авторитаризму.



По словам Борреля, парламентские выборы в Грузии будут решающим испытанием для демократии и пути к Евросоюзу.





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