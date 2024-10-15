

Гахария: «Мечта» не сможет сфальсифицировать выборы, ресурсов нет

15.10.2024 13:26





Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию», уверен, что у партии власти «Грузинская мечта» нет ресурсов — максимум их голосов, по его словам, 600 000 человек.



Гахария отметил, что единственное, что правящая партия «целенаправленно» делает — отбивают у людей охоту надеяться и думать о смысле этих выборов.



«<Делается это с целью>, чтобы, каким-то образом сократить количество людей, которые придут на выборы, настолько, насколько это возможно. Это то, что они сейчас делают. Они не могут повлиять на результаты выборов, они просто пытаются создать атмосферу разочарования для людей.



Вопрос в том, что максимум «Мечты» на сегодня — это 600 000 голосов. Если придет миллион избирателей, то 600 000 — это 60%, а если придет два миллиона человек, то 600 000 — это 30%, поэтому на участки должно прийти максимальное количество избирателей», — заявил Георгий Гахария.



Отметим, парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.



Источник: SOVA

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