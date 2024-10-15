

Министр Франции: если Грузия хочет в ЕС, она должна уважать его фундаментальные ценности

15.10.2024 15:32





Министр-делегат правительства Франции по европейским делам Бенджамин Хаддади заявил, что, если власти Грузии стремятся привести страну к членству в ЕС, то они должны уважать фундаментальные ценности Евросоюза.



«Если Грузия хочет продолжить свой европейский путь, чего мы также хотим, поскольку поддерживаем европейские стремления грузинского народа, ей придется уважать эти фундаментальные ценности.



Мы призываем правительство Грузии уважать честность выборов и верховенство закона. Это ценности, которые лежат в основе ЕС», — подчеркнул французский министр.







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