

Президент: «Мечта» заслуживает эпитет «российская»

15.10.2024 15:36





Президент Грузии Саломе Зурабишвили интервью Financial Times заявила, что предстоящие 26 октября парламентские выборы необычные — это выбор между европейским будущим и российским прошлым.



По ее словам, партия власти «Грузинская мечта» не пытается победить «традиционными методами», и высокая явка избирателей будет способствовать полному поражению «Грузинской мечты».



«Средством победы на выборах является фальсификация выборов. Это уже началось. Поэтому мобилизация очень важна, потому что единственный сценарий, по которому они могут попытаться украсть выборы, — это если люди не мобилизуются», — заявила Саломе Зурабишвили.



В интервью FT глава государства назвала 12-летнее правление «Мечты» «однопартийным правлением» и отметила, что «они контролируют все институты страны», действуя методами Кремля.



Журналист отмечает, что Зурабишвили сомневается в том, что оппозиционные партии смогут сформировать коалиционное правительство в течение двух недель после подтверждения результатов выборов (при условии победы оппозиции — ред.), а представление технического кабмина главой государства до парламентских выборов «внесет ясность в мнение избирателей».



«Я думаю, что население поняло лучше, чем политические партии, что это — референдум и реальный выбор будущего», — заключила Зурабишвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





