

Исполнительный директор UNWTO: Что я люблю в Грузии, так это грузинский народ

15.10.2024 15:44





«Что я люблю в Грузии, так это грузинский народ, люди здесь полны энергии, любят чувство счастья, собираться и удивлять нас», — заявила исполнительный директор Всемирной туристской организации ООН Наталия Бадзиона, говоря о важности празднования Всемирного дня туризма в Грузии.



«Всемирный день туризма — самый важный день, когда дело касается туризма и ООН. Тематика года, можно сказать, что самая важная тематика – туризм и мир. Человечество может поддерживать наиболее гуманный экономический сектор посредством взаимопонимания, инвестиций, экономического развития и роста и, конечно же, социальной устойчивости.



Что я люблю в Грузии, так это грузинский народ. Люди здесь полны энергии, любят чувство счастья, собираться и удивлять нас», — заявила Наталия Бадзиона.



В Грузии впервые прошел Всемирный день туризма при организации Туристской организации ООН. В рамках Всемирного дня туризма Грузию посетили высокопоставленные гости из многих стран, министры туризма, главы департаментов и специалисты в сфере туризма, всего более 300 делегатов.





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