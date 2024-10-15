

Президент Грузии помиловала 12 осужденных

15.10.2024 15:48





Сегодня президент Грузии помиловала 12 осужденных, из которых девять осужденных были полностью освобождены от отбывания наказания, назначенного в виде заключения в пенитенциарном учреждении.



Информацию об этом распространяет администрация президента.



По сообщению администрации, оставшийся срок наказания двум осужденным, отбывающим наказание в пенитенциарном учреждении, сокращен. Кроме того, акт амнистии затронул и одного осужденного с условным наказанием, который был полностью освобожден от отбывания условного наказания.





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