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Президент Грузии помиловала 12 осужденных
15.10.2024 15:48
Сегодня президент Грузии помиловала 12 осужденных, из которых девять осужденных были полностью освобождены от отбывания наказания, назначенного в виде заключения в пенитенциарном учреждении.
Информацию об этом распространяет администрация президента.
По сообщению администрации, оставшийся срок наказания двум осужденным, отбывающим наказание в пенитенциарном учреждении, сокращен. Кроме того, акт амнистии затронул и одного осужденного с условным наказанием, который был полностью освобожден от отбывания условного наказания.
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