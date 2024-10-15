

Гоциридзе: при сохранении у власти правящей партии Грузию ждет полная международная изоляция

15.10.2024 16:23





При сохранении у власти правящей партии Грузию ждет полная международная изоляция, в том числе с финансово-экономической точки зрения, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал депутат «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.



По его словам, по всем посылам, которые делаются в отношении Грузии с Запада, видно, что «Грузинская мечта», представляющая собой власти-союзников России, пытающаяся внедрить в стране белорусский режим авторитарного правления, должна уйти.



„Из всех посылов, которые слышны с Запада - Евросоюза, США, отдельных государств, можно заключить, что «Грузинская мечта», представляющая собой власти-союзников России, пытающаяся внедрить в стране белорусский режим авторитарного правления, должна уйти. При сохранении у власти правящей партии Грузию ждет полная международная изоляция, в том числе с финансово-экономической точки зрения. Фактически, стран останется без всех тех вливаний, которые шли с Запада, - кредиты, граныт, помощь, инвестиции. В стране обрушится национальная валюта (лари), вырастут цены, и страна опустеет. Вот, что говорят нам западные партнеры, и в то же время этим они открывают глаза тем одураченным людям, которые в небольшом количестве, но все же поддерживают «Грузинскую мечту». Грузинский народ не должен допустить неисправимой ошибку. Что произойдет, если «Грузинская мечта» пойдет путем фальсификации выборов и захвата власти, она хорошо увидит – народ этого не простит”, - заявил Роман Гоциридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





