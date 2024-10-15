

Мамука Хазарадзе извинился перед армянами из-за «фобических выпадов» «Грузинской мечты»

15.10.2024 16:46





Лидер грузинской оппозиционной партии «Лело» и коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе прокомментировал армянофобскую кампанию, которую развернула против него проправительственная телекомпания POSTV.



По его словам, «российская и КГБ-шная пропаганда Иванишвили и его подручных перешла все границы», и уже несколько лет продолжается против него.



«Последняя клеветническая кампания затронула не только меня, но и наш братский народ, армян. Я приношу им свои извинения за безнравственные и аморальные фобические выпады «Мечты». Если бы какой-то из моих предков был армянином или представителем другого братского народа, я бы открыто и смело об этом заявил. Те, кто беспокоится или стесняется своего происхождения, – ксенофобы!!!



Да здравствует совместная жизнь грузинов, армян, евреев, азербайджанцев, курдов, езидов и других братских и родственных народов в сильной Грузии! Да здравствует сильная Грузия с ее разнообразием, красотой и искренними отношениями! Бидзина и КГБ должны закончиться 26 октября!!!» – написал политик в соцсети.



В конце поста он перечислил фамилии своих предков – Хундадзе, Хазарадзе, Башалеишвили и Адеишвили.



Ранее журналистка POSTV спросила у Хазарадзе, «почему он скрывает свое армянское происхождение». Кроме того, телекомпания опубликовала видеоклип «Армянское шалахо Хазарадзе» и интервью с жителем Еревана, которого представили родственником политика.



Народный защитник Грузии Леван Иоселиани 11 октября написал в фейсбуке: «Несмотря на то, что основная функция СМИ – задавать вопросы, они не должны быть дискриминационными».





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