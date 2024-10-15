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Администрация президента не подтверждает, что Ника Гилаури является кандидатом на должность премьер-министра
15.10.2024 20:26
Администрация президента сообщает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась сегодня с Никой Гилаури. Однако пресс-служба администрации президента не подтверждает, что Гилаури является кандидатом на пост премьер-министра.
«Курьер» сообщил сегодня, что Ника Гилаури является кандидатом на пост премьер-министра технического правительства Саломе Зурабишвили, а встреча Ники Гилаури и Саломе Зурабишвили прошла за закрытыми дверями во дворце Орбелиани.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила 12 октября, что назовет техническое правительство до выборов.
Ника Гилаури занимал пост премьер-министра с 2009 по 2012 год. В 2007-2009 годах Гилаури был министром финансов Грузии, а до этого возглавлял министерство энергетики Грузии.
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