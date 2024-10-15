

Чечелашвили: Официальные лица Евросоюза и Америки перешли на четкий и прямой язык

15.10.2024 21:52





Ввиду того, что официальные лица Евросоюза и Америки поняли, что дипломатически завуалированные послания – довольно жесткие, но произнесенные на дипломатическом языке, – не достаточны для того, чтобы “Грузинская мечта” поняла, с какой глубины и степенью проблем они имеют дело, они перешли на четкий и прямой язык, - об этом при оценке последних заявлений Верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля в передаче «Резюме» телевидения «Палитраньюс» заявил политолог Валерий Чечелашвили.



По оценке политолога, синхронизированные послания западных партнеров разрушают нарратив «Грузинской мечты».



“Ответы Ираклия Кобахидзе на заявления Борреля точно говорят о том, что правительство Грузии так и не свыклось к критическими оценками от Запада. Абсолютно понятно, почему так раздражен господин премьер-министр – это прямой удар по электоральным обещаниям «Грузинской мечты», так как нам известны все эти обещания, что все пройдет, 26 октября пройдет, война в Украине закончится. Хочу спросить у господина Ираклия, что он подразумевает под окончанием войны, как он видит окончание этой войны и, когда он говорит о том, что она скоро закончится, спросить его мнение на это счет.



Что касается заявлений Борреля, он ничего не сказал нового. Он последовательно продолжает линию, которую очень хорошо сформулировал посол Герчинский, и суть которого заключается в том, что из-за того, что “Грузинская мечта” свернула с пути Евросоюза, контакты на высшем уровне прекращены. Эти контакты прекращены с Брюсселем, Вашингтоном, и сегодняшнее заявление посла Великобритании, господина Уорда подтвердило, что и его страна сделала то же самое, что является очень важным событием, так как Великобритания является глобальным игроком и постоянно действующим членом Совета безопасности.



“Грузинская мечта” может все воспринимать как вмешательство во внутренние дела страны, но её очень раздражают очень хорошо синхронизированные и очень хорошо сформулированные обоснованные послания, так как это разрушает нарратив «Грузинской мечты».



Если господин Кобахидзе думает, что Кая Каллас на месте Борреля будет к нему более благожелательна, он очень ошибается, так же, как и Каладзе, который считает, что один из ключевых еврокомиссаров, господин Кубилюс, будет более благожелателен к «Грузинской мечте», и примут участие в перезагрузке.





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