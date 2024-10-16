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С начала года выявлено 340 случаев незаконной обработки персональных данных
16.10.2024 11:28
За январь-сентябрь текущего года было сделано 1 436 заявок/уведомлений в связи обработкой персональных данных. Об этом говорится в отчете Службы защиты персональных данных.
1301 (91%) из них касались обработки данных в частных организациях, 103 (7%) - в государственных органах и 32 (2%) - в правоохранительных органах.
Кроме того, как отмечается в отчете, служба проинспектировала законность обработки данных по 189 фактам, из них 32% (60) были плановыми, а 68% (129) - внеплановыми.
Как пояснили в Службе по защите персональных данных, в рамках расследования выявлено 340 случаев незаконной обработки персональных данных, из них 25 случаев начались в 2023 году и завершились в отчетный период, а 315 случаев - начавшихся и завершившихся в отчетный период.
Согласно отчету, 79% (270) выявленных нарушений были связаны с незаконной обработкой данных в частном секторе, 20% (67) в государственном секторе и 1% (3) в правоохранительных органах.
Кроме того, по данным службы, в 311 случаях были выписаны штрафы и предупреждения в виде административных штрафов.
«7 штрафов наложены в рамках инспекций, начатых в 2023 году и завершенных в отчетный период, а 208 штрафов - на проверки (инспекции), начатые и завершенные в отчетный период. Из 96 вынесенных предупреждений 11 касались проверок (инспекций), начатых в 2023 году и завершенных в отчетный период, а 85 - проверок (инспекций), начатых и завершенных в отчетный период", - говорится в сообщении.
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