

Мезвришвили: СГБ стала пропагандистским телевидением Иванишвили и до выборов будет предлагать серию зрелищ

16.10.2024 13:11





Все это направлено на попытку фальсификации выборов, - так оценила заявление Службы государственной безопасности заместитель председателя партии «Гахария для Грузии» Натия Мезвришвили.



По словам Мезвришвили, подобных инструментов запугивания перед выборами будет много, но общество не должно пугаться.



«К сожалению, СГБ уже давно не является ведомством по защите безопасности и расследованию коррупции, особенно в последнее время. Это ведомство стало еще одним пропагандистским телевидением Иванишвили, наряду с «Имеди» и «Пост ТВ», которое, к сожалению, в течение 10 дней, оставшихся до выборов, предложит нам зрелище сериями. Это будет многосерийное зрелище, потому что Иванишвили реально сейчас очень трудно. «Мечта» потерпела поражение, вчера, в Зугдиди, все очень хорошо было видно на их мероприятии. Им больше не хватает ресурса «Имеди» и «Пост ТВ», чтобы тиражировать ложь и пропаганду, и теперь открыли новый канал в лице СГБ, чтобы насадить страх у населения. Наверное, они думают, что когда распространят дезинформацию от имени Службы государственной безопасности, то люди испугаются. Люди уже давно преодолели страх, что является залогом их неизбежного поражения 26 октября. Все это направлено на попытку сфальсифицировать выборы. Подобных инструментов запугивания в ближайшие 10 дней будет много, но мы не должны бояться, потому что мы видели этот фильм в 2012 году. Саакашвили делал то же самое, и мы все помним, чем это закончилось. СГБ, которая превратилась в пропагандистское телевидение «Мечты», уже не опасна. Поэтому мы все должны пойти на выборы, и не закрашивать 41», - сказала Мезвришвили.



Исходя из интересов государственной безопасности и мирного сосуществования граждан, хотим уведомить общественность, что по полученной информации, группы, связанные с политическими кругами, в предшествующие парламентским выборам в Грузии дни, планируют распространять сфальсифицированные видео- и аудиозаписи, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий, - об этом говорится в заявлении, которое распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По данным СГБ, «в этих фальшивых записях будут использованы голоса и видеоизображения представителей властей Грузии. Цель распространения данной ложной информации – разжечь противостояние между ветвями власти, а также посеять вражду между властью и православной церковью и ухудшить отношения между властью и западными партнерами».



«Распространители полученных в результате фальсификации информационных материалов представят общественности созданные ими фальшивые записи как утечку информации из Службы государственной безопасности, и предполагают, что этим действием они, с одной стороны, дискредитируют ведомство, а с другой, внесут диссонанс между ветвями власти. Основная цель указанной провокации - искусственно создать и подтолкнуть протестный заряд, создать очаги дестабилизации в стране, что в конечном итоге будет использовано в политических целях.



Мы внимательно следим за деятельностью этих групп, и в случае любых правонарушений будут предприняты соответствующие меры, предусмотренные законом», - говорится в заявлении СГБ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





