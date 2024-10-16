

Членство Грузии в Партнерстве открытого правительства приостановлено

16.10.2024 13:13





Членство Грузии в Партнерстве открытого правительства (OGP) приостановлено. Телекомпании «Формула» подтвердили эту информацию в правительстве и отметили, что соответствующее решение они получили сегодня.



Партнерство «Открытое правительство» (OGP) было основано правительствами 8 стран по совместной инициативе президентов США и Бразилии 20 сентября 2011 года в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.



Грузия стала членом OGP в 2012 году.



OGP объединяет правительства 75 стран-членов и тысячи организаций гражданского общества, которые работают над созданием открытого, эффективного и прозрачного управления и делятся своим опытом в этом направлении. Раз в два года страны-члены представляют OGP план действий, подготовленный в сотрудничестве с гражданским сектором, в котором прописаны конкретные обязательства правительства.



В начале членства в OGP Грузия играла ведущую роль. В 2018 году в качестве председателя организации провел в Тбилиси 5-й Глобальный саммит OGP. В 2019 году страны-члены вновь избрали Грузию членом Руководящего комитета OGP сроком на три года (до 2022 года). Грузия принадлежала к небольшому числу стран-членов OGP, где все ветви власти были полностью вовлечены в процесс открытого управления.



Однако в свете ограничений гражданского сектора и ухудшения медиа-среды Партнерство открытого правительства (OGP) в мае призвало правительство Грузии ссылаться на российский закон, в противном случае оно предупредило страну о прекращении своего членства в OGP. Тогда организация указала на несоответствие фундаментальным ценностям OGP со стороны правительства Грузии.





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