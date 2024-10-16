

В России могут запретить пропаганду бездетности

16.10.2024 14:23





Россия может принять еще один закон, ограничивающий свободу слова и запрещающий так называемую «пропаганду чайлдфри». Чайлдфри (от английского childfree, буквально «свободный от детей»).



Как пишет BBC, законодательная инициатива запрещает распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информацию о чайлдфри.



Законопроект внесенный в Госдуму РФ «Единой Россией» стал третьей инициативой на эту тему за последние два года. Но на этот раз его заранее поддержали и в правительстве, и в парламенте.



23 сентября правительство России одобрило законопроект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри, которые могут составить от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.



По информации ТАСС, в проекте закона указано, что сайт, который будет замечен в распространении подобной информации, могут включить в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Пропаганда чайлдфри в фильмах, в свою очередь, станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Кроме того, предполагается, что владельцы социальных сетей должны будут осуществлять мониторинг для выявления пропаганды отказа от деторождения.







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