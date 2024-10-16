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Мириам Лексманн: Кобахидзе и «Грузинская мечта» и не скрывают своих истинных целей - разрушить демократию Грузии


16.10.2024   15:03


Кобахидзе и «Грузинская мечта» уже и не скрывают своих истинных целей, разрушить демократию Грузии и превратить ее в сателлита России, - так европарламентарий Мириам Лексманн откликается на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, согласно которому «нужно судить соответствующие партии».

«Кобахидзе и «Грузинская мечта» уже даже не скрывают своих истинных целей, уничтожить демократию Грузии и превратить ее в сателлита России», - написала Мириам Лексманн в социальной сети.


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