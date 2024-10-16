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Михаэль Рот: Ираклий Кобахидзе не понимает, что такое демократия
16.10.2024 15:35
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не понимает, что такое демократия, критическая оппозиция - суть функционирующей демократии, - так председатель комитета по внешним связям парламента Германии (Бундестага) Михаэль Рот откликнулся на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, согласно которому «необходимо судить соответствующие партии».
«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не понимает, что такое демократия. Критическая оппозиция является сутью функционирующей демократии. Избиратель решает, кто станет оппозицией или властью. В европейской демократии партии не запрещены, а борются с ними политически», - написал Рот в социальной сети.
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