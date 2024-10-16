

Лидер ЕНД: Партнеры видят, что у прозападного грузинского народа, сделавшего евроатлантический выбор, антизападная власть

16.10.2024 15:45





По словам лидера «Единства - Национального движения» Тины Бокучава, партнеры видят, что антизападная власть отнимает у прозападного грузинского народ шанс на европейское развитие. По ее словам, именно поэтому внимание сосредоточено на выборах 26 октября.



Так Тина Бокучава откликнулась на заявление пресс-спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера, что США будут «внимательно наблюдать» за выборами в Грузии.



«Партнеры видят, что у прозападного грузинского народа, сделавшего евроатлантический выбор, сегодня антизападная власть, которая отнимает у нас шанс на европейское благополучие. Именно поэтому к Грузии и выборам, которые ожидают нас через 10 дней, приковано такое пристальное внимание, что эти выборы отразят волю грузинского народа. Это, в том числе, является гарантией того, что Иванишвили не посмеет украсть у грузинского народа собственный выбор - выбор, который обязательно будет европейским», - сказала Тина Бокучава.





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