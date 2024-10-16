

Минюст усматривает в заявлении президента признаки нарушения законодательства

16.10.2024 16:49





Ввиду заявления, сделанного президентом Грузии Саломе Зурабишвили, Министерство юстиции требует от администрации разъяснений, поэтому вызывает на заседание межведомственной комиссии представителя первого лица страны.



Как сообщил журналистам министр юстиции Рати Брегадзе, комиссия сегодня провела заседание, однако представитель президента на заседание не явился, поэтому в администрацию первого лица страны будет направлено еще одно письмо с требованием присутствовать на следующем заседании.



Что касается причины вызова на заседание комиссии, как отметил Брегадзе после заседания межведомственной комиссии, администрация президента должна пояснить заявление Саломе Зурабишвили касательно создания избирательного штаба в здании администрации президента в день выборов. Министр юстиции считает, что данная инициатива Саломе Зурабишвили может содержать признаки нарушения избирательного законодательства.



«Мы направили президенту Грузии информацию касательно ее заявления, которое может содержать признаки нарушения избирательного законодательства, и в связи с этим попросили прийти представителя администрации, однако сегодня представитель администрации президента Грузии не присутствовал на заседании комиссии, что очень прискорбно. Однако с их стороны было сделано письменное объяснение, которое не было удовлетворено комиссией, и мы договорились, что еще раз направим письмо в администрацию президента Грузии и призовем представителя администрации президента явиться на очередное заседание комиссии и сделать заявление по поводу слов президента, где она отмечает, что «в день выборов они вместе должны праздновать победу в администрации президента». Это заявление может содержать нарушение избирательного законодательства», - заявил министр юстиции.





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