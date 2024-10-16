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Шарль Мишель: Грузия и Молдова стоят перед решающим моментом для своего европейского пути


16.10.2024   18:01


По заявлению председателя Европейского совета Шарля Мишеля, на завтрашнем заседании Европейского совета лидеры Евросоюза обсудят наряду с другими вопросами Грузию и Молдову.

«Европейский совет обсуждает несколько вопросов, связанных с нашими международными отношениями, в том числе ситуацию в Молдове и Грузии. Обе страны стоят перед решающим моментом для своего европейского пути», - говорится в пригласительном письме Шарля Мишеля, которое он направил членам Европейского совета.

По его словам, главной темой завтрашней встречи станет вопрос Украины, и лидеры Евросоюза заслушают предложенный президентом Зеленским «план победы» и разработают дальнейшие шаги.

Кроме того, по информации Шарля Мишеля, европейские лидеры также заострят внимание на текущих событиях на Ближнем Востоке, вопросах миграции и других важных темах.


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