

Власти торжественно открыли новое здание Первого канала Грузии

16.10.2024 21:23





В Тбилиси, на улице Политковской №31, открылось новое здание Первого канала Грузии



Процесс строительства завершен, и сегодня в торжественной обстановке было официально открыто новое здание Общественного вещателя Грузии.



«Инфраструктура самого здания объединяет несколько автоматизированных систем управления, что, в свою очередь, позволяет осуществлять максимально быстрое вещание через телевидение, радио и онлайн-медию», — заявила генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили на открытии нового здания Первого канала.



«Для нас большая честь принимать вас на торжественном открытии нового здания Общественного вещателя. Сегодня мы все становимся частью истории, которая началась в 1925 году с голоса, услышанного через радиоприёмник, и продолжилась в 1956 году с изображением, транслируемым из маленькой комнаты в Тбилисской телебашне. Уже 100 лет для каждого гражданина нашей страны это является неотъемлемой частью повседневной жизни», — заявила Тинатин Бердзенишвили.



По её словам, символическая капсула была заложена в фундамент нового здания Первого канала 30 декабря 2020 года, в день рождения первого телевидения.



По её словам, символическая капсула в фундамент нового здания Первого канала была заложена 30 декабря 2020 года, в день рождения первого телевидения.



«С гордостью могу сказать, что в городе появилось новое экологическое здание современной архитектуры, спроектированное командой молодых грузинских архитекторов, которое было публично выбрано общественностью.



Хочу подчеркнуть, что в комплексный процесс строительства вместе с нами были вовлечены 36 местных грузинских компаний, что свидетельствует о высокой компетенции специалистов нашей страны в разных сферах. Это предмет гордости, что за эти четыре года каждый член общества, государственного и частного сектора, оказал нам безоговорочную поддержку по дороге строительства нового телевидения, и я думаю, что это является мерой значимости Общественного вещателя сегодня, здесь и сейчас», — сказала Тинатин Бердзенишвили.



По её словам, важно, чтобы существующий проект прошел инженерную экспертизу ведущих европейских компаний.



«Инфраструктура самого здания объединяет несколько автоматизированных систем управления, что, в свою очередь, позволяет осуществлять максимально быстрое вещание через телевидение, радио и онлайн-медию. Сегодня с нами находятся наши международные друзья и партнеры. Я думаю, что для каждого из них этот проект является своего рода имиджевой моделью не только в регионе, но, я бы сказала, и в мире», — заявила Тинатин Бердзенишвили.



По её словам, стоит отметить, что впервые с 60-х годов в стране осуществлен технологический проект в сфере коммуникаций подобной сложности.



«Это не просто телевидение, это мультимедийный центр, который объединяет медиавещание, кинопроизводство и способствует развитию цифровых пространств. Общая площадь пяти студий составляет более 5000 квадратных метров. Общая площадь здания составляет 26 000 квадратных метров, что, на мой взгляд, действительно грандиозно. Помимо технологических инноваций, новое здание по своей сути является экосистемой современной медиа, которая будет обслуживать всё общество и его каждого члена», — добавила Бердзенишвили.



По словам генерального директора Первого канала, важным является то, что процесс перехода начался без перерыва в вещании.



«Этот опыт уникален не только для нас, но и для всей страны. Хочу подчеркнуть вклад сотрудников Первого канала, которые с первого дня осознавали важность этой инфраструктуры, терпеливо прошли четыре сложнейших года и продолжают работать с высоким профессионализмом и с двойной нагрузкой, чтобы служить стране и обществу.



Уже скоро исполнится 100 лет с начала вещания в Грузии, и к тому времени Общественный вещатель уже станет главным медиахабом страны с новейшим оборудованием и технологиями. Мы встречаем 100-летие грузинского вещания в новом здании. Верим, что продолжение последует», — добавила Тинатин Бердзенишвили.





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