

ЦИК: Ожидаем, что первые результаты объявим в течение 2 часов после завершения процесса голосования

16.10.2024 22:20





По словам спикера ЦИК Грузии Натии Иоселиани, в едином списке избирателей около 3,5 миллиона избирателей, отсюда до 950 000 зарегистрированы за рубежом.



Как отметила спикер ЦИК в программе «Резюме» на канале «Палитраньюс», перед выборами каждый получит на дом карточку избирателя и информационный буклет, в котором детально описаны новшества, которые встретят на избирательном участке.



«В едином списке избирателей около 3,5 миллионов человек. Эта цифра будет уточнена и обнародована. Также у нас будет информация о количестве избирателей, которые будут голосовать за границей. Избирательные участки укрупнены, поэтому мы призываем избирателей проверить адреса тех участков, где им предстоит голосовать. У избирателя есть возможность сделать это как на сайте ЦИК, так и в мобильном приложении», - сказала Натия Иоселиани.



Что касается зарегистрированных за рубежом граждан Грузии и участков, по словам Иоселиани, Центральная избирательная комиссия создала 67 участков в 42 странах.



«За рубежом примерно до 95 тысяч избирателей. Граждане Грузии имеют право проголосовать за рубежом на том избирательном участке, который был создан ЦИК за месяц до этого. Избирательные участки открываются в консульских учреждениях и дипломатических представительствах. Был разговор о Страсбурге, где нет дипломатического представительства, именно поэтому мы не смогли этого сделать. ЦИК соблюдал все процедуры, предусмотренные законодательством», - заявила Иоселиани.



Кроме того, спикер ЦИК в программе говорила о процедуре, которую избиратель пройдет на избирательном участке.



«26 октября избиратели могут прийти на избирательный участок с 8:00 до 20:00. Избиратель, пришедший на избирательный участок, должен иметь при себе удостоверение личности гражданина Грузии/ID карту или паспорт. Первой процедурой, которую пройдет избиратель на избирательном участке, будет проверка маркировки. После этого необходимо предъявить удостоверение личности или паспорт. Вместо настольных списков избирателей будут встречать аппараты верификации. После переадресации к регистратору произойдет электронная верификация. Удостоверение личности проводится в соответствующей полосе аппарата верификации, где на экран выводятся персональные данные избирателя. После этого аппарат выдает соответствующую квитанцию со всеми данными избирателя, и расписываясь на этой квитанции, избиратель подтверждает участие в выборах. Это достоверное доказательство того, что избиратель пришел на избирательный участок», - сказала Иоселиани.



По словам пресс-спикера ЦИК, первичные результаты будут объявлены через 2 часа после окончания процедуры голосования.



«После того, как процесс голосования завершится в 20:00, в соответствии с законом будет несколько этапов. Если избиратели воспользовались переносным бюллетенем, их бюллетени также должны быть помещены в аппарат для подсчета голосов, после чего одним нажатием кнопки мы узнаем первичные результаты. Мы ожидаем, что в течение 2 часов объявим первичный результат. После того как данные будут отправлены в ЦИК, уже на участках начнется процесс подсчета вручную», - сказала Иоселиани.





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