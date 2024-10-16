

Президент Грузии: Разворот власти в сторону России «может быть планом»

16.10.2024 22:36





Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что пророссийские действия власти Грузии могут быть спланированными и связанными с российскими связями теневого олигарха страны Бидзины Иванишвили. Об этом она сказала в интервью Politico.



Зурабишвили призналась, что разворот партии власти "Грузинская мечта" в сторону России остается для нее.



"Я не сторонница теорий заговора, но это может быть план. Возможно, связи (Иванишвили. – Ред.) с Москвой все еще существуют и стали еще теснее", – сказала она.



Президент Грузии отметила, что вся история ее страны указывает на Россию как главный риск.



"Риск войны возрастает, когда Грузия изолирована от своих партнеров, когда она одинока, разделена и слаба. У меня нет логического, рационального объяснения этому (пророссийскому развороту власти. – Ред.)", – сказала Зурабишвили.



В последние месяцы "Грузинская мечта" приняла ряд шагов, которые вызвали острую критику Запада – от принятия закона об "иноагентах" до запрета "пропаганды ЛГБТ".



На этом фоне Евросоюз заморозил отношения с Тбилиси, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Европейского Союза



Выборы в Грузии состоятся 26 октября. Они столкнули правящую партию с расколотой прозападной оппозицией. За избирательным процессом пристально следят международные партнеры страны.





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