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Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" в Стамбуле


16.10.2024   23:07


Грузинская сторона не будет представлена на переговорах в Стамбуле 18 октября в рамках платформы "3+3" по Южному Кавказу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

"Нет, мы не будем участвовать (в заседании платформы "3+3" в Стамбуле - прим. ТАСС). Грузия давно заявляла, что не работает в указанном формате", - сказала сотрудница пресс-службы

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе. 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран. Последнее заседание на уровне глав МИД прошло в Тегеране в октябре 2023 года.


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